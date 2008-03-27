Тимошенко не чіпатиме Чорноморський флот

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не ініціюватиме перегляд угоди про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Про це прем`єр заявила в інтерв`ю російському тижневику «Аргументы недели».

Зокрема, на запитання «Чорноморський флот залишиться в Севастополі до 2017 року, як і було узгоджено? Або в української сторони є бажання його кудись «пересунути»?», Ю.Тимошенко відповіла: «Якими б не були відносини і договори між партнерами, а вони можуть бути хорошими і не дуже, в світі прийнято їх дотримуватись. Інакше ми зануримося в хаос. Я, як прем`єр-міністр України і людина відповідальна, ніколи не ініціюватиму в односторонньому порядку перегляд раніше підписаних угод. У тому числі і по Чорноморському флоту».