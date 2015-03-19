Заяви відстороненого керівника Держфінінспекції можуть бути помстою - депутат

Так прокоментував сьогоднішнє звернення Миколи Гордієнка до Президента народний депутат фракції «Народний фронт», перший заступник голови Комітету з питань євроінтеграції Остап Семерак.

Відповідаючи на запитання журналістів, депутат, зокрема, зазначив: «Уряд знаходиться на шляху виконання Угоди про асоціацію, і безумовно, боротьба з корупцією є пріоритетом номер один. Це позиція Прем’єр-міністра, і я переконаний - усього Кабінету Міністрів. Тому по всіх підтверджених фактах мають бути чіткі і жорсткі в рамках закону дії правоохоронних органів», - вважає Остап Семерак.

Водночас, на думку депутата, «треба розрізняти боротьбу з корупцією та політиканство і безвідповідальні заяви».

«Два тижні тому, наскільки мені відомо, Кабінет Міністрів прийняв рішення про відсторонення Голови Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка і створив робочу групу, яка має перевірити його діяльність на цій посаді. Аналогічне рішення було прийняте щодо Державної фіскальної служби, і на цьому тижні очікується висновки цих комісій та їх рекомендації на предмет діяльності цих двох служб і їх керівників», - сказав Семерак.

«Саме тому дуже незрозуміло і неприродно, коли через рік після призначення і через два тижні після відсторонення чути голосні «викривальні» заяви чиновника», - наголосив народний депутат.

Остап Семерак вважає, що заяви відстороненого керівника Держфініспекції Миколи Гордієнка мають на меті нівелювати службове розслідування щодо його діяльності на цій посаді.

Народний депутат також вважає недоречними будь-які звинувачення від людини, яка «повинна в щоденному режимі своєї роботи контролювати використання державних коштів».

«Хотілось би дочекатися результатів службового розслідування та відповідних висновків робочої групи, щоб можна було дати оцінку роботі пана Гордієнка на чолі Держфінікспекції», - резюмував Остап Семерак.