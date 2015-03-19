У Харкові створять резервний батальйон "Правого сектору"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив командир резервного харківського батальйону «Правого сектору» з позивним Самурай.

Читайте також"Правий сектор" пікетував МЗС

Він запевнив, що бійці батальйону будуть здійснювати заходи безпеки під час громадських акцій, спільно з правоохоронцями патрулювати вулиці Харкова, у них буде виключно легальна зброя. Самурай наголосив, що робота формування буде погоджуватися з правоохоронними органами міста, батальйон буде максимально діяти в рамках законодавства.

«Але якщо це буде вимагатися, ми готові виходити за ці рамки», - зазначив командир

Відповідаючи на питання, скільки осіб буде служити в батальйоні, Самурай сказав: «Штатний батальйонний склад».

Він також відмовився повідомити, за який час буде сформований підрозділ.

За словами командира, на території області буде діяти тренувальний табір батальйону.

Самурай наголосив, що батальйон формується з добровольців, котрі проходитимуть відбір і перевірку, переважна більшість бійців на сьогодні є мешканцями Харкова.

За словами Самурая, на сьогодні керівництво батальйону поки не зустрічало протидії з боку керівництва міста Харкова.

«Як я можу сказати – нормальна, хороша (реакція - УНІАН). Протидії поки не зустріли», - сказав він.

Командир зазначив, що якщо представники партії Правий сектор будуть проводити акції, то бійці батальйону будуть забезпечувати їхню безпеку.

У свою чергу начальник штабу 15-го резервного батальйону ДУК «Правий сектор» із позивним Серго наголосив, що підрозділ не ставить перед собою політичних цілей.

«Наш батальйон не ставить перед собою політичних цілей, основна мета створення нашого батальйону – це безпека міста Харкова та захист харків’ян як від зовнішньої агресії, так і від проявів сепаратизму. Всі ми знаємо, що сепаратистське підпілля у Харкові існує», - сказав він.

Серго зауважив, що бійці харківського батальйону будуть брати участь у бойових діях на Донбасі.