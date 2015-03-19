Сенатор США: Рішення про постачання зброї Україні блокує Обама

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз, повідомляє ТСН.uа.

На його думку, США і Європа усунулась від вирішення проблем в Україні, чого не повинні були робити.

"Вони повинні підтримати українців. І президент Порошенко також опинився в ситуації, коли у Путіна серйозні важелі в руках. Коли одні вторгаються на територію суверенної держави, вбивають громадян іншої країни, а іншим не вистачає солдат і є тільки базове обладнання, потрібна зброя, щоб захищати самих себе, захищати батьківщину. Це дійсно не дуже хороша позиція для громадян України. Мої надії на те, що ми таки змінимо нашу політику. Я можу говорити щодо Конгресу - там очевидна двопартійна підтримка для невідкладного, блискавичного надання Україні летальної зброї для захисту, щоб українці могли захищати самі себе і свою державність", - зазначив американський політик.

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При цьому він визнав, що рішення про надання зброї блокується президентом Обамою.

"Але я все ще сподіваюся, що Конгрес все-таки просунеться в цьому питанні, тому що найбільш правильно - це діяти у відповідності з нашими зобов'язаннями, згідно з Будапештським меморандумом. І це правильно і стосовно українців і європейців, і американців. Це правильна річ. Я сподіваюся, ми її таки зможемо зробити", - додав Круз.

У той же час сенатор від Республіканської партії зазначив, що ситуація, яка склалася з рішенням про постачання зброї Україні, важка, адже влада діє виключно за Конституцією.

"І я від імені Конгресу сподіваюся, що ми таки зможемо натиснути і змінити систему. Я можу сказати, що і я сам, і дуже багато членів сенату - демократи і республіканці закликають адміністрацію це зробити. Ми наголошуємо на невідкладності такого рішення, щоб ми змінили нашу політику. Це те, що продиктовано звичайним здоровим глуздом, - допомогти українцям захистити себе. У нас є зобов'язання робити це. Я сподіваюся, що Конгрес все-таки зможете взяти верх", - констатував сенатор.