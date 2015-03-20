Лазорко: На «Укртранснафту» здійснюється рейдерська атака з метою відкачати з труби державну нафту

Контроль над адміністративними будівлями «Укртранснафти» намагається отримати приватна охоронна компанія «Варта», представники якої, прибувши до офісу «Укртранснафти», заявили про те, що Олександр Лазорко в даний момент не є керівником держкорпорації - нібито за рішенням наглядової ради «Укртранснафти».

Між тим, за словами Лазорка, йому не відомо про таке рішення спостережної ради, він не отримував ніяких відповідних рішень Кабінету міністрів. Олександр Лазорко стверджує, що два дні тому мав розмову з керівником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, і жодних зауважень до роботи Лазорка той не висував.

Також, за інформацією Лазорка, щодо поточної ситуації в даний момент не обізнані в Адміністрації президента. Співробітники компанії припускають, що рішення про зміну керівництва «Укртранснафти» могло бути інспіроване міністром енергетики та вугільної промисловості Демчишиним (якого звинувачують у державній зраді за фактом укладення контрактів з імпорту електроенергії з Російської Федерації та на постачання електрики в Крим).

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Щоб перешкодити захопленню державної компанії, в офіс «Укртранснафти» прибула група народних депутатів із різних фракцій та голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

«Незаконно увірвалися В будівлю, під виглядом міліції, співробітники приватної охоронної фірми, розбили скло, комусь зламали руку... І зникли, - розповів журналістам Коломойський. - Ми відновили конституційний порядок. Якщо дійсно хочуть змінити директора компанії - нехай це відбувається за законом. Тільки перед тим, як звільняти Лазорка, нехай нагородять його - за 600 тисяч тонн нафти, яка, завдяки йому, не потрапила до рук сепаратистів».

Прокуратура має розібратися у фальсифікації документів і спробі рейдерського захоплення державної компанії з допомогою «тітушок», - заявляють в «Укртранснафті».