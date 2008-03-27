Турчинов визнав, що від Кабміну до Банкової веде підземний хід

Сьогодні в рамках акції "День відкритих дверей у Кабінеті міністрів" журналістам не вдалося потрапити в кабінет прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА повідомила журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО з ранку проводить дуже важливу нараду і тому не зможе зустрітися з журналістами. Прес-секретар пообіцяла, що окрему зустріч та екскурсію по кабінету Ю.ТИМОШЕНКО проведе окремо в інший час.

Таким чином, журналісти сьогодні змогли побувати лише в так званій прем`єрській зоні і в камінному залі, який знаходиться перед приймальнею прем`єр-міністра.

Крім того, журналісти в рамках акції провели зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ і віце-прем`єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ, міністром Кабінету міністрів Петром КРУПКОМ і керівником апарату Секретаріату Кабміну Михайлом ЛЕВІНСЬКИМ, провели невелику екскурсію їхніми кабінетами.

Під час розмови з журналістами О.ТУРЧИНОВ підтвердив наявність підземних ходів, які зв`язують будівлю Кабміну з Секретаріатом Президента, Верховною Радою та однією із станцій метро. Він також підтвердив наявність спеціального так званого «бункера Януковича» для проведення переговорів. Він зазначив, що це дуже маленьке приміщення, до якого може увійти приблизно 4 людей. Пізніше М.ЛЕВІНСЬКИЙ повідомив, що прем`єр-міністр дала команду опечатати це приміщення і на сьогодні воно не використовується.

О.ТУРЧИНОВ розповів, що працює з 9-ї ранку до пізньої ночі, проте на ніч у кабінеті не залишається, хоча в кімнаті відпочинку в нього є диван, де можна поспати. У його кабінеті є прямий спецзв`язок з Президентом, прем`єр-міністром, з обладміністраціями, а також так звана «сотка» і «двосотка». З прем`єр-міністром з державних питань він спілкується по прямому телефону.

За словами О.ТУРЧИНОВА, через великий обсяг роботи обідати йому доводиться протягом 10-15 хвилин, причому чай перший віце-прем`єр-міністр п`є, як і Президент, без цукру, але з медом.

Разом з тим, портрета Президента, як і портрета прем`єр-міністра, в його кабінеті немає. О.ТУРЧИНОВ вважає, що членам уряду не обов`язково мати в кабінеті портрет прем`єр-міністра. Також портретів Ю.ТИМОШЕНКО немає і в кабінетах інших її заступників. Є він лише в кабінеті М.ЛЕВІНСЬКОГО. Відповідаючи на запитання журналістів – чому в нього немає портрета Президента, М.ЛЕВІНСЬКИЙ сказав, що разом портрети цих людей «не гармонують».

Віце-прем`єр Г.НЕМИРЯ зараз займає кабінет Олександра КУЗЬМУКА і говорить, що там досі пахне димом. «Кабінет дуже прокурений, і нам доводиться його досі провітрювати», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Він так само, як і його колеги, працює з ранку до пізнього вечора, але на робочому місці не ночував, хоча про всяк випадок у нього є ковдра. Г.НЕМИРЯ розповів, що коли в`їжджав у кабінет, то прибрав з нього картини на військову тематику і портрет Віктора ЯНУКОВИЧА, а цвях, на якому портрет висів, досі стирчить у стіні над кріслом віце-прем`єра.

Каву Г.НЕМИРЯ п`є без меду і цукру, зате з лимоном. Така звичка у нього залишилася зі студентських років.

П.КРУПКО розповів, що останній ремонт у кабінетах віце-прем`єр-міністрів робився в 1996 році, за часів прем`єрства Павла ЛАЗАРЕНКА, і після призначення уряду Ю.ТИМОШЕНКО істотних змін у них ніхто не вносив – меблі залишилися від колишнього уряду.

Також у рамках Дня відкритих дверей журналісти поспілкувалися з міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ і його заступниками та провели екскурсію по кабінету міністра, в якому є як портрет Ю.ТИМОШЕНКО, так і портрет Віктора ЮЩЕНКА.

Усього в рамках акції «День відкритих дверей», яка тривала близько трьох годин, Кабінет міністрів відвідали близько 100 журналістів.