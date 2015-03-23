МНС Росії: тіло загиблого на Байкалі передали поліції - BBC

Про це Російській службі Бі-бі-сі розповів речник головного управління міністерства надзвичайних ситуацій Росії в Іркутській області майор Андрій Шутов, пише українська служба BBC.

"Все це приблизно, тому що, на жаль, прив'язки до місцевості в нічний час не було", - сказав представник відомства.

Водночас він не став говорити про особу загиблого, оскільки це питання, за його словами, належить до компетенції поліції.

Раніше декілька українських парламентарів та радник міністра внутрішніх справ України повідомили, посилаючись на свої джерела, що загиблий на Байкалі - молодший син екс-президента.

Речник російського президента заявив, що не може ні підтвердити, ні заперечити загибель сина Януковича.

У МНС РФ напередодні заявили, що загиблий - громадянин Росії Віктор Давидов.

Відомо, що у бабусі Віктора Януковича-молодшого по материнській лінії було прізвище Давидова.

У ВВС Україна немає підтвердження інформації, що Віктор Вікторович Янукович міг перебувати в Росії під ім'ям Віктор Давидов.

Рятувальна операція

Автомобіль Volkswagen із шістьма людьми провалився під лід - п'ятеро з них змогли вибратись з машини.

Рятувальник отримали інформацію про аварію на озері Байкал в суботу 21:30 за місцевим часом і приблизно о першій ночі забрали групу з п'яти людей на берег - розповів речник головного управління міністерства надзвичайних ситуацій Росії в Іркутській області.

На березі рятувальники передали цих людей поліції і повернулись до місця провалу автомобіля, де і виявили тіло потопельника.

За його словами, на місце аварії виїхала група з трьох людей на судні з повітряною подушкою.

"Наші рятувальники повернулися до місця події, по GPS навігатору вони знайшли місце провалу автомобіля. Тіло підняли з ополонки на борт, його також доставлено на берег і передано працівникам поліції", - сказав представник МНС РФ.

Речник російського президента Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що не має інформації про загибель сина екс-президента України.

"Я не мають будь-якої інформації з цього приводу. Мені просто нема чого сказати, я не можу ані підтвердити, ані заперечити", - сказав пан Пєсков журналістам.

Консульство України в Новосибірську повідомило російським ЗМІ, що перевіряє інформацію про загибель Віктора Вікторовича Януковича.