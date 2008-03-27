Експерт вважає, що Україна - кандидат номер один для російської експансії
Перепелиця вважає, що політика РФ не зміниться
|Григорій Перепелиця
На думку експерта, Росія відтворюється за імперським типом. “Я не можу сказати, чи це погано чи це добре для самої Росії, - заявив пан Перепелиця. - Очевидно, вона з самого початку, принаймні, з часів Петра будувалась як імперія. Очевидно, що коли новий формат країни повертається до своїх коренів, то імперські конструкції відтворюються. А у такому разі відтворюються і риси її зовнішньої політики. І основною рисою її політики буде експансія. Це природа розвитку самої російської держави". "Але у цьому відношенні для нас є загроза, - вважає експерт. - Бо коли Росія розширює свій вплив, вона намагається реінтегрувати під себе близьке зарубіжжя. І тут Україна - кандидат номер один щодо такого підгрібання. А це означає загрозу нашому суверенітету і територіальній цілісності. Ми бачили пресинг під час президентства Путіна, ми бачили, як Росія намагалася ізолювати Україну від європейського поступу. Бо якщо Україна інтегрувалась би у європейську та євроатлантичну спільноту, то Росія назавжди б втратила шанс повернути собі Україну".