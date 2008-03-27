Експерт вважає, що Україна - кандидат номер один для російської експансії

Зовнішня політика Російської Федерації із обранням Дмитра Медведєва президентом країни суттєво не зміниться. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН сказав директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця.

На думку експерта, Росія відтворюється за імперським типом. “Я не можу сказати, чи це погано чи це добре для самої Росії, - заявив пан Перепелиця. - Очевидно, вона з самого початку, принаймні, з часів Петра будувалась як імперія. Очевидно, що коли новий формат країни повертається до своїх коренів, то імперські конструкції відтворюються. А у такому разі відтворюються і риси її зовнішньої політики. І основною рисою її політики буде експансія. Це природа розвитку самої російської держави". "Але у цьому відношенні для нас є загроза, - вважає експерт. - Бо коли Росія розширює свій вплив, вона намагається реінтегрувати під себе близьке зарубіжжя. І тут Україна - кандидат номер один щодо такого підгрібання. А це означає загрозу нашому суверенітету і територіальній цілісності. Ми бачили пресинг під час президентства Путіна, ми бачили, як Росія намагалася ізолювати Україну від європейського поступу. Бо якщо Україна інтегрувалась би у європейську та євроатлантичну спільноту, то Росія назавжди б втратила шанс повернути собі Україну".