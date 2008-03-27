У книзі про Медведєва Путіна назвали інтелігентом у першому поколінні

Автори книги про майбутнього президента Росії Дмитра Медведєва (до вступу Медведєва на посаду залишилося близько місяця) стурбовані тим, що країна не має досвіду спілкування з подібним Президентом, і в цьому бачать можливі проблеми.

«У нашій країні Медведєв – перший Президент, який за походженням інтелігент не в першому поколінні», - так описали ситуацію Микола і Марина Сванідзе, книга яких готується до публікації в петербурзькому видавництві. На їхню думку «даний факт обіцяє деякі психологічні проблеми і виборцеві, який масово голосував за Медведєва, і самому Медведєву. У цій відкритій ситуації одне очевидне: корегування образу, спроби його спрощення, зовнішній популізм небезпечні. Країна – як жінка: гостро відчуває неорганічність, фальш і не прощає її. З іншого боку, нові для країни характеристики людини, яку вона обрала собі в президенти, можуть несподівано внести нові фарби до звичного чорно-білого ставлення країни до першої особи: або любов, або ненависть. Якщо, звичайно, країна захоче».

Разом з тим автори книги про майбутнього Президента РФ припускають, що «академізм» Медведєва можливо злегка нівелювати його «апаратним досвідом»: «Ймовірно, проте, що Медведєв зможе полегшити країні завдання, оскільки окрім академізму він володіє апаратним досвідом, який почав освоювати з 99-го року», - і, мабуть, вбачають у цьому плюс ситуації.

Уривки з книги опубліковані на персональному сайті Медведєва