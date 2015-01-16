На Харківщині мобілізують на тисячу осіб більше, ніж планувалось

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник військового комісара Харківського облвійськкомату Юрій Калгушкін.

«За останніх 4 дні у нас планове завдання з 1,5 тисяч збільшилося до більш ніж 2,5 тисяч. Тому я не можу зараз сказати, що під час проведення мобілізації в нас це буде остаточна цифра», - сказав Калгушкін, додавши, що Харківська область має також поставити близько 100 одиниць техніки.

Читайте такожНа Харківщині з'являться додаткові блокпостиЗа його словами, до армії призиватися військовозобов’язані особи віком від 20 до 60 років, насамперед ті, хто вже має військово-облікову спеціальність. Калгушкін зазначив, що за спеціальностями будуть мобілізовуватися водії категорій С та D, гранатометники, снайпери, стрілки, з офіцерського складу – спеціалісти з забезпечення зенітно-ракетних комплексів, системи протиповітряної оборони, системи забезпечення авіації.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня регіональний медіа-центр Міноборони повідомив, що в Харківській області в рамках чергової, четвертої, хвилі мобілізації, яка розпочнеться з 20 січня, планується призвати понад 1,5 тис. військовозобов’язаних та 80 одиниць автомобільної чи спеціальної техніки.

Довідка УНІАН. Мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Протягом року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.