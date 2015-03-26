Голова Ради за минулий рік заробив майже 3 мільйони гривень

Такі дані оприлюднив спікер у декларації про свої доходи, повідомляє Радіо Свобода.

Доходи членів його родини торік склали 1 мільйон 447 тисяч 835 гривень. Із задекларованої суми заробітна плата та інші виплати самого Гройсмана в сукупному доході склали 156 тисяч 731 гривню.

Дохід від передачі в оренду майна– 1,408 мільйона гривень. Велику частку суми, задекларованої родиною Гройсмана, складає дохід від підприємницької та незалежної професійної діяльності – це 1 мільйон 425 тисяч 113 гривень.

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Крім того, у власності Гройсмана є житлові будинки загальною площею 534 і 461 квадратних метри і чотири земельні ділянки. Автопарк родини голови парламенту включає автомобіль Land Rover випуску 2013 року, на якому їздить сам спікер, а також Volkswagen Touareg 2011 року випуску, що належить іншим членам родини.