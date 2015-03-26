ГПУ оголосила у розшук 76 колишніх депутатів Криму

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"З метою забезпечення виконання вироку суду щодо можливої конфіскації майна, судом накладено арешт на майно та корпоративні права вказаних осіб на суму понад 1,2 млрд грн. Постановами слідчого підозрюваних оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання", - йдеться в повідомленні.

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У ГПУ нагадали, що 28 лютого стосовно 76 колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим складено письмові повідомлення про підозру, які 2 березня 2015 року через посольство Російської Федерації в Україні, як держави-агресора, направлені підозрюваним.