Каспаров: потенціал путінського блефу вже вичерпується

Україна здатна вистояти у протистоянні з Росією за допомогою Заходу.

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

За всієї складності свого нинішнього становища, Україна здатна зрештою вистояти у протистоянні з Росією за допомоги Заходу. При цьому політик зауважив, що на Заході ще не в змозі побачити глобальні наслідки дій російського президента Володимира Путіна проти України. «Але поступово західна бюрократія починає розуміти, що примирення з агресором неможливе і відсічі йому не уникнути. Тому шанси України в цьому протистоянні зростають», - додав Каспаров.

Він наголосив, що Путін намагається зруйнувати всю систему міжнародної безпеки, яка склалася з 1945 року, по закінченні Другої Світової війни. Але перемогти у цій політичній партії господарю Кремля не вдасться, прогнозує Каспаров.

На його думку, «ще однієї міжнародної конференції, на кшталт Ялти 1945 року, на якій Захід поділить світ із Путіним, не буде. А якщо проводити аналогії з іграми, то президент Росії грає не в шахи, а в покер».

Читайте такожГенсек НАТО: заяви Путіна - це черговий приклад пропаганди«Він у принципі грає у свої ігри. В даному разі я би сказав, що це – аналогія із покером. Путін вміє блефувати, підвищувати ставки, і в нього є можливість підвищувати ці ставки. Його нічия думка не хвилює, ні пересічних росіян, ні парламенту. А лідерам на Заході постійно доводиться озиратись – як відреагує суспільство, яким буде рейтинг? Однак потенціал путінського блефу вже вичерпується, адже вже пішов у хід «ядерний шантаж». І все-таки варто не забувати – ресурси сьогоднішньої Росії – неспівставні в порівнянні із ресурсами СРСР. Звісно, Путін дуже небезпечний, але це не Сталін другої половини сорокових років. Тож ми розуміємо, що Росія сьогодні досить слабка і економічно, і соціально», – констатував Каспаров.

*** Гаррі Каспаров презентував у Києві свою книгу «Торгівля страхом» – збірку публіцистики, раніше опубліковану на сторінках аналітичних видань світу та інтернет-порталах у період з 2001 по 2015 рік. Значну увагу в книзі приділено подіям в Україні останніх років.