У Раді з'явився законопроект про кримінальну відповідальність за незгоду визнати РФ агресором (документ)

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення факту військової агресії країною, яка визнана країною-агресором.

Відповідний законопроект №2486 зареєстровано у ВР 27 березня, за даними парламентського сайту, документ передано на розгляд керівництву.

Авторами документу є народні депутати Олег Ляшко та Юрій Чижмар, який і розмістив копію законопроекту на своїй сторінці у Facebook.

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Документом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

«Аналогічні дії, скоєні представником влади, або повторно, або за попередньою домовленістю групою осіб караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без неї.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою визнала Російську Федерацію державою-агресором.