Ще два депутати залишили фракцію Порошенка
17:44, 07 квітня 2015Політика
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Народні депутати Валентин Дідич та Олександр Дубінін вийшли зі складу фракції партії “Блоку Петра Порошенка”.
Фракцію БПП залишили вже чотири депутати / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Андрій Парубій.
Дубінін обирався у виборчому окрузі №30 у Дніпропетровській області, а Дідич - у виборчому окрузі №40 на Дніпропетровщині.
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Нагадаємо, сьогодні БПП вже залишили два депутати. Зокрема, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід Андрія Денисенка та Віталія Купрія із фракції “Блок Петра Порошенка”.
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