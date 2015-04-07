Ще два депутати залишили фракцію Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Андрій Парубій.

Дубінін обирався у виборчому окрузі №30 у Дніпропетровській області, а Дідич - у виборчому окрузі №40 на Дніпропетровщині.

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Нагадаємо, сьогодні БПП вже залишили два депутати. Зокрема, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід Андрія Денисенка та Віталія Купрія із фракції “Блок Петра Порошенка”.