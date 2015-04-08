Рада відхилила законопроект про парламентську опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, парламентський Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР запропонував відхилити цей законопроект, і за постанову про відхилення проголосували 228 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив, представляючи законопроект, перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту Павло Пинзеник, комітет рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду законопроекту у другому читанні відхилити цей законопроект і доручити комітету підготувати нову редакцію Регламенту Верховної Ради, в якій передбачити засади формування, організації, діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді та парламентської опозиції. У зв’язку з цим внесено відповідний проект постанови про відхилення законопроекту.

Читайте такожНардеп: Жодна влада не готова до прийняття спеціального закону про опозиціюУ своєму виступі народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Юрій Соловей зазначив, у запропонованій редакції законопроект про парламентську опозицію неможливо ухвалити, а такий закон узагалі потрібен в умовах, коли опозиція є професійною, сучасною та представляє інтереси українського суспільства, а не інтереси окремих бізнес-кланів чи олігархів.

“Сьогодні ми бачимо, що українська так звана “опозиція” - це монополісти, які захопили українську економіку, це люди, які розхитали події на сході, це люди, які де-факто віддали український Крим Росії, і це люди, які є «п'ятою колоною» Кремля сьогодні в українському парламенті”, - сказав Соловей.

На його переконання, ухвалення цього закону могло б “узаконити і підсилити російський вплив в нашій державі”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 10 квітня 2014 року у першому читанні ухвалила законопроект про парламентську опозицію, внесений народними депутатами від Партії регіонів Вадимом Новинським, Євгенієм Гєллєром та Валерієм Писаренком.