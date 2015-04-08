Польща підтримує надання Україні безвізового режиму з ЄС - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Польщі Броніслав Коморовський сказав сьогодні під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

Коморовський наголосив, що послідовно підтримує всі намагання України стати частиною структур західних країн.

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"Це також польська позиція в питанні безвізового режиму. Це буде питання Ризького саміту («Східного партнерства»). Польща тут приймає однозначно проукраїнську позицію, і ми впевнені, що є можливість отримати цей режим, і є можливість здобути позицію всього Європейського Союзу, який політично прийматиме рішення про безвізовий рух та режим для України", - наголосив Коморовський.

За його словами, безвізовий рух може принести лише користь.