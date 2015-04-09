За заборонені російські серіали каратимуть з 4 червня

Про це в четвер в ході брифінгу повідомив голова Нацради з питань ТБ і радіомовлення Юрій Артеменко, передає Економічна правда.

Нагадаємо, президент нещодавно підписав закон, який забороняє російські мілітаристські фільми і серіали, які випустили після 1991 року, а також весь російський теле- і кінопродукт, створений з моменту початку російської агресії проти України.

Читайте такожРосійські серіали замінять українськими та польськими - Держкомтелерадіо

"4 червня ми почнемо передавати акти у Держкіно", - каже Артеменко. Штрафи за порушення у сітці мовлення буду становити від 10 до 50 мінімальних зарплат (1218 гривень - одна мінімальна зарплата).

Протягом двох наступних місяців Нацрада буде моніторити мовлення каналів, фіксувати порушення, але не призначати штрафи.

"Ми сподіваємося на те, що телеканали не будуть чекати 4 червня і почнуть раніше міняти свою сітку мовлення", - зазначає Артеменко.