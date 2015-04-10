Путін скликав Радбез через Україну та Ємен

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«На порядку денному - актуальні міжнародні проблеми, зокрема, ситуація в Україні, в Ємені, поточні питання внутрішньоросійського порядку з точки зору соціально-економічного розвитку», - йдеться в повідомленні.

При цьому жодних подробиць не наводиться.

Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому не відомо про існування планів про можливе звернення до Ради федерації за дозволом про введення військ або миротворчого контингенту в Україну. «Ви знаєте, я, на жаль, не чув про цю вимогу, тому нічого не можу сказати», - сказав Пєсков.

Читайте такожУ Держдумі запропонували ввести миротворців на Донбас

«Мені не відомо про існування таких планів», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи відомо йому про повторні плани Путіна звернутися до Ради федерації за дозволом про введення військ або миротворчого контингенту в Україну.

У нараді взяли участь голова Держдуми Сергій Наришкін, керівник адміністрації президента РФ Сергій Іванов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, заступник секретаря Радбезу Рашид Нургалієв і постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, депутат Держдуми РФ від ЛДПР Роман Худяков заявив сьогодні, 10 квітня, що Держдума може через два тижні звернутися до Путіна з пропозицією ввести в односторонньому порядку «миротворців» на Донбас.