Ємен звинуватив Росію у прихованих поставках зброї повстанцям-хуситам
Міністерство закордонних справ Ємену звинуватило Росію у прихованих поставках зброї повстанцям-хуситам.
Про це інформаційній агенції "Спутнік" повідомив міністр закордонних справ Ємену Ріяд Яссін, передає «5 канал».
За словами глави МЗС, літаки з Росії, що прибули до Ємену для евакуації іноземних громадян, мали на борту озброєння, яке передали повстанцям.
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Дипломат закликав офіційну Москву пояснити цю ситуацію та утриматися від втручання в озброєне протистояння в Ємені.
Російська сторона вже відреагувала на такі звинувачення. За словами речника відомства Олександра Лукашевича, інформація неправдива, а літаки з Росії прибувають виключно для того, щоб забрати із зони бойових дій російських громадян. Крім того, російський спікер назвав подібні заяви з боку Ємена «абсурдними, безвідповідальними та провокаційними» і закликав керівника МЗС Ємену «не займатися небезпечним фантазерством».