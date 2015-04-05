Ємен звинуватив Росію у прихованих поставках зброї повстанцям-хуситам

Про це інформаційній агенції "Спутнік" повідомив міністр закордонних справ Ємену Ріяд Яссін, передає «5 канал».

За словами глави МЗС, літаки з Росії, що прибули до Ємену для евакуації іноземних громадян, мали на борту озброєння, яке передали повстанцям.

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Дипломат закликав офіційну Москву пояснити цю ситуацію та утриматися від втручання в озброєне протистояння в Ємені.

Російська сторона вже відреагувала на такі звинувачення. За словами речника відомства Олександра Лукашевича, інформація неправдива, а літаки з Росії прибувають виключно для того, щоб забрати із зони бойових дій російських громадян. Крім того, російський спікер назвав подібні заяви з боку Ємена «абсурдними, безвідповідальними та провокаційними» і закликав керівника МЗС Ємену «не займатися небезпечним фантазерством».