Перед Бушем стоїть диявольськи важке геополітичне завдання?
Експертів опитав центр АКСІА
Більшість українських політичних експертів не очікують нічого визначного від приїзду до Києва Президента США Джорджа БУША.
Такі висновки можна зробити з відповідного опитування ряду провідних вітчизняних політологів, яке провів «Центр досліджень політичних цінностей «АКСІА»».
Відповідаючи на запитання «Чого очікувати від візиту Президента США в Україну?» директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ сказав: „Не думаю, що варто очікувати визначних подій. Мені видається, що вся інтрига буде вирішуватись в Бухаресті. Про це вже і сам Дж.БУШ сказав. А в демонстрації нашої близькості по багатьох питаннях немає жодної інтриги. Думаю, що цей візит має анестезіологічний характер, певне знеболювальне для еліти на чолі з Віктором ЮЩЕНКОМ, яку очікує відмова на цьому саміті у приєднанні України до ПДЧ”.
У свою чергу директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА” Олександр МЄДВЄДЄВ зазначив: „Цей візит геополітичної значимості. Україна стає знаковою країною в контексті змін в євроатлантичній системі безпеки. У дипломатичному ключі хотілося би акцентувати на тому, що не В.ЮЩЕНКО їде до Дж.БУША, а Дж.БУШ – до В.ЮЩЕНКА”. На переконання О.МЄДВЄДЄВА, Дж.БУШ намагатиметься переконати В.ЮЩЕНКА зайняти принципову позицію щодо ПДЧ на Бухарестському самміті. На його думку, “сьогодні Дж.БУШ виступає лоббістом НАТО на зустрічі з українським президентом. Тому можна припустити, що питання українського ПДЧ для США є як мінімум не менш важливим, ніж для самої України”.
Разом з тим керівник соціологічної служби «Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний у тому, що „від приїзду Дж.БУША скоріш буде більше вражень, ніж якихось конкретних кроків”. Втім він вважає, що для Дж.БУША найголовнішим є “показати, що він як і раніше контролює міжнародне становище, добре розбирається в геополітиці і є арбітром взаємовідносин України та Росії”. Крім того, на думку В.НЕБОЖЕНКА, Дж.БУШ “шукає шлях, при якому Україна була б все-таки зафіксована як учасник натовського процесу”. Але при цьому він впевнений, що “перед Дж.БУШЕМ стоїть диявольськи важке геополітичне завдання – як наблизити Україну, і разом з тим не посваритися з росіянами”.
Натомість політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ висловлює думку, що візит буде найголовнішою політичною подією березня, “а можливо задасть порядок денний на наступний місяць”.
“Від візиту Дж.БУША я би чекав залишення Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра принаймні ще на один місяць. Це такий собі напівжарт. Для самого Дж.БУША головною темою буде ПДЧ для України на Бухарестському саміті. Дж.БУШ завершує свою каденцію і йому потрібно піти з цієї посади на мажорній ноті. Україна може бути таким позитивом, якщо Дж.БУШ продемонструє, що Україна – дружня країна для США”, - сказав В.ГОРБАЧ. У той же час він зауважив, що для української влади цей візит буде серйозним випробуванням. “Це випробування українського політичного істеблішменту. Якщо будуть повторюватись неполіткоректні речі, які були минулого року в Феодосії, якщо парламентська опозиція буде собі дозволяти підтримку таких речей, то звичайно це буде означати, що український політичний істеблішмент не пройшов випробування на зовнішньополітичну зрілість країни”, - зазначив він.
При цьому директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що візит американського президента потягне за собою поглиблення розколу в українському суспільстві. “Всім зрозуміло, що мета візиту Дж.БУША за день до Бухарестського самміту НАТО - підтримати декількох лідерів України в намірі втягнути Україну в НАТО, приєднавши її до ПДЧ” – сказав він. При цьому В.КОРНІЛОВ додав: “Оскільки це робиться всупереч волі українського народу, всупереч суспільній думці українського народу, звичайно ж це буде сприяти поглибленню, і без того серйозного, розколу, який існує в українському суспільстві”.