Євросоюз та Міжнародна організація праці підписали угоду про підтримку реформи сфери праці в Україні.

На українському ринку праці бракує до 8,7 мільйона працівників. Україна отримає 3,5 мільйона євро від Європейського Союзу та Міжнародної організації праці (МОП) для модернізації трудового законодавства та вдосконалення служби зайнятості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду підписали сьогодні, 22 жовтня, в Києві.

"Цей внесок від Міжнародної організації праці в 3,5 млн євро уряду України та соціальним партнерам направлений на створення нового кодексу праці, лібералізацію цієї сфери і наближення до європейських цінностей", - сказала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Відео дня

За її словами, ця допомога також допоможе розвинути службу державної зайнятості для того, щоб підняти її роботу на рівень міжнародних стандартів.

У свою чергу, директорка Міжнародної організації праці в Україні Аїда Ліндмайер наголосила, що це підписання дасть новий поштовх інклюзивному кодексу праці, який також допоможе покращити стандарти праці в Україні.

"На українському ринку праці нестача робочої сили складає від 8,6 до 8,7 мільйона осіб. Для того, щоб заповнити цю прогалину, нам необхідно створити належні умови праці. Необхідно забезпечити належну заробітну плату для того, щоб українці поверталися на український ринок праці", - додала Ліндмайер.

Робота в Україні - останні новини

Професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в Україні. Типова зарплата вчителів у вересні становить 12,5 тис. грн, що на 8,7% більше, ніж у минулому році (11 500 грн). Для порівняння в сусідній Польщі, залежно від категорії та стажу, зарплата вчителя становить від 5000 до 7300 злотих, або 57000 - 83000 грн.

Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата штатних працівників по регіонах України становила майже 26 тис. грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Вас також можуть зацікавити новини: