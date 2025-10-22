Українські військові намагаються ускладнити російську логістику на окупованому півострові.

Сили оборони України зроблять все, щоб знищити російські військові об’єкти та інфраструктуру в окупованому Криму, щоб максимально ускладнити життя окупантів.

Про це в етері Українського радіо заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи низку ударів ВСУ по нафтобазах у тимчасово окупованому півострові.

За його словами, вже друга локація для зберігання паливно-мастильних матеріалів палає на півострові. Удар спричинив сильну і тривалу пожежу на новій пально-складській ділянці. Він додав, що такі займання, зазвичай, не гасять повністю - їх локалізують і охолоджують ємності поруч, аби вогонь не перекинувся на них.

Відео дня

"Ворог почав приділяти більше уваги захисту самих таких інфраструктурних об’єктів, особливо з огляду на те, що це півострів", - зауважив речник.

У контексті з попередніми ударами по нафтобазі у Феодосії — 29 вересня, 6 та 13 жовтня, він констатував, що завдання українських сил полягає в максимальному ускладненні постачання пального до окупантів.

"Пальне та похідні від нього - це кров війни", - підкреслив речник.

Він пояснив, що без пального не пересуваються танки, не літають літаки й вертольоти, не підвозяться боєприпаси, не евакуюються поранені. Через це ураження нафтобаз на півострові має першочергове тактичне значення.

"Росіяни часом використовують віслюків, це факт, але на віслюках не вивезеш сучасну війну, яка триває у нас", - акцентував військовий.

Плетенчук додав, що локальний брак пального відчуває й цивільне населення, але багато українців, які чекають ВСУ у Криму, можуть "потерпіти", а що відчувають "ждуни" - нікого не цікавить. Водночас пріоритет для ЗСУ - ускладнити російську логістику. На думку речника, доставка пального на півострів значно складніша, ніж на окуповані ділянки сходу чи півдня України, тому діяти у цьому напрямку стратегічно виправдано.

Він також нагадав про масштабну військово-морську інфраструктуру Росії в Криму, розбудовану з 2014 року: склади, пункти управління, стоянки, п’ять аеродромів, де формуються й тренуються відповідні підрозділи РФ.

"Там вони формуються, тренуються, там їхні склади, пункти управління, місця стоянок, п’ять аеродромів - інфраструктура розбудовувалась із 2014 року дуже ударними темпами, і вона споживає пального у великій кількості. А ми зробимо все, щоб ця історія не закінчувалася, допоки росіяни реально не пересядуть на гужовий транспорт", - резюмував Плетенчук.

Удари по Криму

Як писав УНІАН, на початку жовтня дрони уразили нафтобазу у тимчасово окупованому Криму. Речник ВМС України Дмитро Плетечук сказав, що це може вплинути на постачання пального російським окупантам, а цивільні мають проблеми з заправками автівок, проходячи квест "знайди заправку".

17 жовтня Сили спеціальних операцій ударними дронами також уразили ряд об’єктів противника на території Криму, зокрема нафтобазу у населеному пункті Гвардійське.

Вас також можуть зацікавити новини: