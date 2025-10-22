Пристрій розроблявся спільно з Google.

Samsung представила свою першу гарнітуру змішаної реальності - Galaxy XR, створену у співпраці з Google. Це перший пристрій, що працює на базі нової платформи Android XR і штучного інтелекту Gemini.

Гарнітура оснащена micro-OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 4K, чипсетом Snapdragon XR2+ Gen 2 Qualcomm, 16 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованого сховища.

Важить пристрій 545 грамів, що помітно менше, ніж у Apple Vision Pro, гарнітура Apple залежно від комплектації досягає 800 г. Час автономної роботи Galaxy XR - близько 2.5 годин.

За даними Bloomberg, Galaxy XR підтримує більшість додатків для Android, навіть якщо розробники не адаптували їх спеціально для гарнітури.

Продажі вже стартували у США та Південній Кореї за ціною 1799 доларів. Для порівняння, Vision Pro коштує 3499 доларів. При цьому контролер і чохол для Galaxy XR продаються окремо - по 249 доларів кожен.

