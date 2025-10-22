Що б Путін не навіював Трампу під час телефонної розмови, Кремль відмовляється запропонувати що-небудь, що зробило б особисту зустріч у Будапешті вартою поїздки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров недвозначно дав зрозуміти в розмові з держсекретарем США Марко Рубіо, що Москву не цікавить ніякий мир, крім капітуляції Києва. А це означає, що президент США Дональд Трамп не зможе домогтися бажаного припинення вогню, якщо не дасть кремлівському диктатору Володимиру Путіну вагомі причини згорнути війну просто зараз, пише New York Post.

Журналісти зазначають, що, що б там не обіцяв Путін Трампу в їхній нещодавній телефонній розмові, Кремль не пропонує нічого, заради чого американському президенту варто було б їхати на зустріч у Будапешт.

Також у матеріалі йдеться про те, що у Трампа залишаються такі варіанти, як відправлення Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda - можливо, спочатку кількох, але з готовністю збільшити постачання, щоб дати Києву можливість вражати енергетичні об'єкти і військові заводи глибоко на території Росії.

"А також, нарешті, введення "вторинних санкцій" проти Китаю та інших країн, які продовжують закуповувати величезні обсяги російської нафти, фінансуючи таким чином військову машину Путіна", - пише ЗМІ.

Тим часом Путін продовжує намагатися бомбами і дронами зламати Україну, завдаючи постійних ударів по цивільних об'єктах. Але він починає стикатися з нестачею людей на фронті, а падіння світових цін на нафту все сильніше стискає його скарбницю. Уся ситуація продовжує залежати виключно від Трампа.

