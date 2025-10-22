Сили оборони уразили завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об’єктів на території РФ, зокрема Саранський механічний завод у республіці Мордовія.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на території підприємства зафіксовано вибухи. Зазначається, що завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Окрім того, як поінформували в Генштабі, уражено Махачкалинський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства.

"Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн", - йдеться у повідомленні.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області РФ.

Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., РФ) - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії із проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., РФ) - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній із транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

