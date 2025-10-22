Афінський Парфенон вже два століття ремонтують, але навряд чи зможуть колись відновити повністю.

Знаменитий Парфенон у грецьких Афінах вперше за двадцять років можна побачити без будівельних риштувань. Про це пише The Telegraph.

Парфенон – давньогрецький храм, розташований на афінському пагорбі Акрополь. Свого часу це був головний храм у стародавніх Афінах, присвячений покровительці цього міста та всього регіону Аттика, богині Афіні-Палладі. Побудований у 447-431 роках до н. е. за правління легендарного Перікла, Парфенон вважається однією з найвідоміших будівель у світі, одним із символів європейської цивілізації.

За дві з половиною тисячі років Парфенон неодноразово зазнавав часткових руйнувань і навіть був переобладнаний під християнську церкву, а пізніше під мечеть. Найгірше сталося у 1687 році під час турецько-венеційської війни, коли Парфеонон був майже повністю знищений. Турки облаштували у Парфеноні фортецю і пороховий склад, і коли венеційні почали артилерійське бомбардуванняя фортеці, порох вибухнув, зруйнувавши все навколо.

Відео дня

Поступова реставрація об’єкту почалася лише у середині XIX століття після відновлення незалежної грецької держави. Фактично ці роботи ведуться і до сьогодні. Близько 20 років тому на західному фасаді Парфенону встановили будівельні риштування. І в такому вигляді храм перебував усі наступні роки. Однак нещодавно риштування демонтували.

Міністр культури Греції Ліна Мендоні зауважила, що через це риштування "принаймні два покоління не бачили Парфенон візуально вільним".

Втім радіти туристам та самим грекам недовго: найближчими тижнями на західній стороні буде встановлено новий комплект будівельних риштувань для проведення подальших реставраційних робіт. Однак, за словами Мендоні, цього разу риштування будуть "легшими та естетично набагато ближчими до логіки пам'ятника".

Роботи мають тривати до початку наступного літа, що є останнім етапом багаторічних зусиль щодо боротьби з наслідками пожеж, землетрусів та ерозії.

Мендоні зазначила, що після завершення реставрації "Парфенон також буде повністю звільнений від цих риштувань, і люди зможуть побачити його справді вільним".

Інші новини туризму

Як писав УНІАН, паризький музей Лувр знову відкрився для відвідувачів після грандіозного пограбування кілька днів тому. Втім галерея Аполлона, де сталося пограбування, залишається закритою на час розслідування.

Також ми розповідали, що в Мадриді після 140 років роботи закривається легендарне кафе, де любили бувати Хемінгуей, Пікассо та інші знаменитості.

Вас також можуть зацікавити новини: