Плетенчук також повідомив, що ворог копіює українські морські дрони.

Росіяни у тимчасово окупованому Криму вимушені тримати ешелоновану ППО, однак Силам оборони України вдається її пробивати. Про це в ефірі Українського радіо розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У російських блогерів та Z-патріотів дуже сильно пригоріло, коли вони почали прискіпливо розглядати, які заходи місцева влада окупантів запровадила для того, щоб захистити важливі споруди. Виявилося - ніяких заходів", - сказав військовий.

За його словами, після серії уражень з української сторони окупанти почали нарощувати системи ППО середнього й дальнього радіуса - "Панцир", "Тор", "Бук" та інші — тоді як раніше ці засоби туди не направляли або знімали звідти. Водночас речник зазначив, що формування ешелонованої системи ППО на півострові не гарантує безпеки: "Росіяни вимушені тримати ешелоновану систему ППО, а пробоїни вони потім відновлюють, тому що Крим — це стратегічне, тактичне, політичне, сакральне місце. Але ми пробиваємо. Спершу — дірку в ППО, це локатори, а потім вже можна виносити ті об’єкти, які вони прикривають".

Відео дня

Плетенчук заперечив паралелі між нинішньою ситуацією в Криму і подіями в Чорнобаївці: на його думку, Чорнобаївка була насамперед скупченням сил і засобів в одному місці, тоді як Крим — інша за масштабом і структурою ситуація. Як приклад він нагадав наслідки ударів по Чорнобаївці та руйнування інфраструктури навколо аеропорту.

"Я б не порівнював Чорнобаївку... Це було безпосереднє місце дислокації — конкретне, одне й те саме… Бачив наслідки наших потужних ударів. Наприклад, бункер під портом, штатний радянський, був фактично зруйнований — настільки жорстко туди прилітало. Там росіяни навколо будівлі аеропорту створили фактично підземне місто, де в одному місці збирали техніку, а ми її весь час знищували, тож це було ознакою їхньої тупості. Крим — це трохи інша ситуація", - каже військовий.

Коментуючи знищення ВМС російського морського дрона у Чорному морі, Плетенчук зазначив, що ворог "копіює" український досвід у застосуванні безпілотних систем, і це одночасно свідчить про те, що ЗСУ йдуть попереду. "Позитив у тому, що вони копіюють нас. Тобто — ми йдемо попереду, і в цьому сенсі наша позиція виграшна, ініціативна", — сказав він, додавши, що Україна готується до нових загроз, оскільки подібні прецеденти вже з’явилися і, ймовірно, не зникнуть.

Що стосується російських морських дронів, Плетенчук повідомив, що ворог публічно демонстрував близько півтора десятка різних варіантів. За його словами, ці системи ще на стадії відпрацювання технічних рішень і пошуку помилок, лише з часом вони можуть дійти до рівня, який відповідатиме бойовим вимогам.

"Найімовірніше, зараз наш ворог на стадії пошуку помилок і недоліків своїх систем. У їхніх дронах також є різноманітні цікаві рішення. Ми так само спостерігаємо за їхнім розвитком", - зазначив представник ВМС України.

Удари по Криму

Як писав УНІАН, Сили оборони України у тимчасово окупованому Криму, у Джанкої, знищили радіолокаційний комплекс "Валдай", який має операційне та символічне значення, адже комплекс вважається одним із новітніх засобів ППО та РЕБ армії РФ.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що тимчасово окупований Крим треба зробити "нежиттєздатним", аби уразити его Путіна. На думку військового експерта Романа Світана, удари по півострову можуть посприяти його звільненню від російських окупантів.

