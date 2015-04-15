Глави МЗС G7 знову засудили анексію Криму Росією
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччина, США, Канада, Велика Британія, Японія, Франція, Італія) знову заявили про невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.
Про це йдеться в підсумкових висновках за результатами саміту глав МЗС країн G7 у німецькому Любеку.
“Ми повторюємо наше засудження незаконної анексії Росією Криму, що сталося більш ніж рік тому в порушення міжнародного права, та знову підтверджуємо нашу стратегічну політику невизнання анексії та (збереження) санкцій проти тих осіб, які мають відношення до цих дій”, - наголошується у заяві глав МЗС країн G7.
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Разом з тим, очільники зовнішньополітичних відомств країн “Великої сімки” висловили занепокоєння стосовно триваючої кампанії з дезінформації підконтрольними російській владі ЗМІ щодо ситуації на сході України.
Також вони занепокоєні зростаючим тиском на тих політиків та представників громадянського суспільства, які висловлюють свою незгоду з тою політикою, яку проводить російська влада.