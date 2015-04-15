Глави МЗС G7 знову засудили анексію Криму Росією

Про це йдеться в підсумкових висновках за результатами саміту глав МЗС країн G7 у німецькому Любеку.

“Ми повторюємо наше засудження незаконної анексії Росією Криму, що сталося більш ніж рік тому в порушення міжнародного права, та знову підтверджуємо нашу стратегічну політику невизнання анексії та (збереження) санкцій проти тих осіб, які мають відношення до цих дій”, - наголошується у заяві глав МЗС країн G7.

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Разом з тим, очільники зовнішньополітичних відомств країн “Великої сімки” висловили занепокоєння стосовно триваючої кампанії з дезінформації підконтрольними російській владі ЗМІ щодо ситуації на сході України.

Також вони занепокоєні зростаючим тиском на тих політиків та представників громадянського суспільства, які висловлюють свою незгоду з тою політикою, яку проводить російська влада.