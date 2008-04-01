Яценюк безнадійно запізнюється на сніданок до Буша?

Як повідомляв УНІАН, однією з «родзинок» державного візиту Дж.БУША в Україну буде державний сніданок від імені Президента України та його дружини Катерини ЮЩЕНКО. Він призначений на 11.15. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк теж запрошений на нього, однак на 11.03 він ще знаходиться у сесійній залі і вмовляє депутатів проголосувати за відставку Костусєва і Прутніка.