Гройсман вважає, що депутат після виходу з фракції має скласти мандат

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День".

Коментуючи вихід чотирьох депутатів із фракції "Блоку Петра Порошенка", спікер сказав: "Демократія. Це – рішення депутатів".

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На запитання щодо можливості ухвалення закону, який би передбачав, що депутати, які виходять з фракції, повинні скласти мандат, Гройсман зауважив, що "є внесений законопроект №2300, який, я вважаю, треба приймати". "І так думаю не тільки я, а й фракція "БПП" та коаліція. Це була ініціатива фракцій коаліції", - відзначив голова ВР і додав, що це питання ще відшліфовуватиметься.

"Але якщо ти прийшов з політичною силою, з якою утворили фракцію або групу, і ти співпрацюєш, немає жодних питань. Але якщо ти хочеш вийти, то навіщо ти входив? Я думаю, якщо людина виходить з фракції, від партії якої вона прийшла в парламент, вона має скласти мандат і йти з парламенту, або принаймні не має права виступати від іншої політичної сили", - наголосив голова ВР.

Водночас на запитання з приводу того, що ці депутати могли бути обраними не за списком партії, він висловив думку, що не має значення - "списочники" чи "мажоритарники". "Вони використовували командну роботу. І якщо людина хоче вчинити по совісті, то вона має скласти мандат, якщо вона виходить з даної фракції. Коли будуть наступні вибори, ця людина може піти сама, або з іншою політичною силою – це чесно. Друга позиція полягає в тому, що має бути внутрішня конкуренція всередині будь-якої політичної команди. Навіщо виходити з команди? Якщо не подобаються правила – добийся зміни цих правил", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, четверо депутатів від "БПП" - Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Андрій Денисенко та