Самогубство Чечетова може бути не останнім серед представників минулої влади - журналіст

Таку думку висловив журналіст, автор кримінальних розслідувань Олег Єльцов під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 7 березня о 17.00 на УНІАН-ТБ.

«Це залежить в великій мірі від дій влади, прокуратури, слідства. На жаль, деякі люди не можуть пережити такого – перспективи сісти, скажімо, років на 10 на 15… Багато хто (серед чиновників, прокурорів, суддів часів колишньої влади) мусить сісти, і якщо буде трохи більший контроль на кордоні, зокрема, то, я думаю, що, на жаль не у всіх можуть витримати нерви», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову повідомлення про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

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21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави 4 млн 990 тис. грн. 23 лютого за Чечетова було внесено заставу і звільнено з-під варти.

28 лютого його знайшли мертвим. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку. Було свідкрито кримінальне провадження за фактом смерті Чечетова за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

2 березня Чечетова поховали на Південному кладовищі у Києві.