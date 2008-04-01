Через Буша у БЮТ ніяк не визначаться з кандидатом на мера Києва

Сьогодні на засіданні фракції БЮТ не було прийнято рішення щодо кандидатури на посаду мера Києва, повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат Анатолій СЕМИНОГА.

За його словами, це пов’язано з тим, що в Україні з візитом перебуває Президент США Джордж БУШ, і “уряд весь - на протокольних зустрічах, тому не було Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО - УНІАН), не було ТУРЧИНОВА”.

А.СЕМИНОГА додав, що, “скоріш за все, воно (рішення -УНІАН) буде або завтра, або у найближчі дні”.

“На цьому тижні, я переконаний, ми визначимось з кандидатурою”, - сказав А.СЕМИНОГА.

За його словами, 11 квітня відбудеться міжпартійна конференція, де буде затверджено як кандидатуру на посаду мера від БЮТ, так і кандидатів у депутати Київської міської ради від блоку.

А.СЕМИНОГА зауважив, що у партії “відбувається дискусія”. За його словами, кандидатура першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА на посаду мера - одна із провідних, “але є й інші питання”.

Він додав, що “в нас, на жаль, немає підготовленого і розкрученого кандидата, ми цим питанням не займалися”. Водночас А.СЕМИНОГА висловив переконання, що кандидатура, яку запропонує БЮТ, “отримає перемогу”.

За його словами, головне, що у БЮТ є команда, яка готова працювати на потреби киян.

Говорячи про блок “Наша Україна - Народна самооборона”, він зауважив, що колеги по коаліції “повинні слідувати логіці” та усвідомити, що БЮТ має найбільшу електоральну підтримку в Києві.

За словами А.СЕМИНОГИ, “демократичні сили, віддаючи дань поваги до киян і до їхнього вибору, повинні підтримати ту кандидатуру, яка пропонується БЮТ”.