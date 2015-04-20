Патріарх Філарет у Брюсселі зустрінеться з керівництвом ЄС

Як повідомляє сьогодні в Брюсселі Представництво України при ЄС, візит відбудеться 20-23 квітня.

Очікується, що під час візиту відбудуться зустрічі патріарха з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Могеріні, комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоханнесом Ганом, президентом Європейської ради Дональдом Туском, комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та реагування на кризи Христосом Стилянідесем.

Читайте такожПатріарх Філарет у Володимирському соборі передасть Благодатний Вогонь віруючим

Також очікується, що патріарх Філарет зустрінеться з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем, віце-президентом Європарламенту Річардом Чарнецькі, президентом Європейського економічного і соціального комітету Анрі Малоссом, президентом Європейської народної партії Жозефом Долем, керівниками окремих політичних груп та комітетів ЄП та заступником генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу.

Крім того, патріарх планує взяти участь у спільному засіданні Комітету у закордонних справах Європейського парламенту та делегації ЄП у парламентському комітеті Асоціації Україна-ЄС.