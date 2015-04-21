Співробітники МВС забрали з кабінету Козаченко жорсткий диск - ЗМІ

Про це повідомляє "Українська правда".

За словами Козаченко, після обшуку з кабінету вилучено жорсткий диск та всі документи, які стосуються листа підписаного заступником міністра юстиції Наталією Севостьяновою.

Лист стосувався "люстраційної індульгенції" заступнику начальника Головуправління Державної фіскальної служби у м. Києві Ганні Ігнатенко.

Також проводяться обшуки у відділі перевірки департаменту з питань люстрації, в кабінеті Дмитра Димова.

Водночас радник голови МВС Антон Геращенко у Facebook написав, що обшуки проводяться у 6 співробітників департаменту люстрації Мінюста, в тому числі у Козаченко.

В марте месяце социальные сети взорвались информацию о том, что некая Анна Игнатенко, в прошлом зам начальника фискальн... Posted by Антон Геращенко on 21 Апрель 2015 г.

"Обшуки за місцем проживання та роботи, проводяться ще у 6 співробітників департаменту Люстрації Мін'юсту і в тому числі і у начальника Департаменту Люстрації Тетяни Козаченко", - повідомив Геращенко.

"Сам факт проведення обшуку не означає вини або невинуватості когось з обшукуваних. Це лише означає, що слідство шукає факти і докази необхідні для повного і всебічного розслідування кримінальної справи", - пояснив Геращенко.

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"Адже для доказу обставин підробки потрібно встановити спосіб і метод виготовлення підробленого документа і комп'ютерну та друковану техніку, на якому вони готувалися і роздруковувалися", - пояснив він.

"Обшук в тому числі проводитися і у Ганни Ігнатенко в інтересах якої з'явилася підроблена довідка, в трьох місцях її проживання і роботи", - повідомив Геращенко.

"Тетяні Козаченко і всім хто не має відношення до спроби підробки документа з метою приховати факт потрапляння під люстрацію немає чого боятися. Адже їхня совість чиста", - наголосив Геращенко.

Як відомо, вранці у вівторок до Козаченко додому, а також у кабінет до неї і її заступника прийшли представники Головного слідчого управління МВС проводити обшук.

Козаченко заявила, що обшук, який у неї проводять представники МВС, пов'язаний з тим, що свого часу Мін’юст виявив принципову позицію з приводу люстрації посадовця Державної фіскальної служби.

Як зауважили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, обшуки у керівництва Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції проводяться за зверненням глави цього відомства Павла Петренка за фактом підроблення документа Мін’юсту щодо нерозповсюдження на одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у м. Києві Закону "Про очищення влади".