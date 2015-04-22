Луценко вважає, що за ситуацію у вугільній галузі відповідальний не лише Демчишин, а й Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам з приводу заяв низки народних депутатів щодо необхідності відставки Демчишина.

Він зазначив: “Наша фракція зробила все потрібне, щоб шахтарі в Україні, особливо у західних регіонах, були захищені — ми прийняли законопроект про виділення дотації, котра закрила поточні проблеми Волинської області”. “Сьогодні є дуже унікальні спікери, які обслуговують інтереси Ахметова, прикриваючись шахтарями”, - зазначив Луценко.

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Луценко наголосив, що не бачить “причинного зв'язку між Димчишиним і фінансуванням галузі”. “Я думаю, що це питання Кабінету міністрів як виконавчого органу, в якому комунікуються інтереси Мінфіну, Мінекономіки та Міненерго, що мають приймати комплексне рішення”.

“Переведення стрілок на президента неприпустиме — ми живемо у парламентсько-президентській республіці, а виконавчу владу очолює прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і він має особисто, або разом із відповідальними міністрами приймати комплексні рішення з оздоровлення галузі”, - зазначив Луценко.

Він наголосив, що не бачить підстав “робити крайнім одного міністра, бо фінансування галузі залежить від міністра фінансів, міністра соціальної політики та міністра економіки, а ховати голову в пісок керівнику виконавчої влади у питаннях шахтарів не рекомендується”.

“Якщо прем'єр-міністр не здатний самостійно виконувати свої функції, то президент йому може допомогти”, - наголосив Луценко.

Раніше УНІАН повідомляв, що шахтарі під Кабміном висунули уряду ультиматум щодо відставки Демчишина.