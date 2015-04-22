Порошенко указом скасував люстрацію екс-міністра оборони Коваля

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким скасував люстрацію першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України, екс-міністра оборони Михайла Коваля.

Відповідний указ президента України № 229/2015 про незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації) розміщений на сайті глави держави.

Читайте такожПетренко виключає призупинення процесу люстрації

Порошенко постановив задовольнити погоджене з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони клопотання міністра оборони України щодо незастосування передбаченої частинами третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" заборони обіймати посади, щодо яких застосовуються заходи з очищення влади (люстрації), до генерал-полковника Михайла Коваля.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.