Міжнародна група науковців просить Гройсмана та Порошенка не підписувати закони про декомунізацію

Текст листа опубліковано на сайті часопису "Критика".

"Ми, що підписалися під цим листом, закликаємо вас не підписувати законопроекти (N2538-1 та N2558), прийняті Верховною Радою 9 квітня 2015 року. Як науковці та експерти, які присвятили багато часу відновленню в Україні свободи, ми сприймаємо ці закони з глибокою занепокоєністю. Їх зміст та дух суперечать одному з основоположних політичних прав – праву на свободу слова. Їх прийняття підійме низку запитань щодо дотримання Україною принципів Ради Європи, ОБСЄ та низки домовленостей і договорів, ратифікованих Україною після здобуття незалежності у 1991 році. Закони негативно вплинуть на імідж та репутацію України в Європі та Північній Америці. І не в останню чергу, ці закони підсилять позиції тих, хто хоче послабити та розділити Україну", - йдеться у листі.

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Листа підписали 63 науковці та експерти з різних країн світу.

Повний переклад листа українською

Раніше, у лютому 2014 року, група дослідників, що вивчають явища націоналізму, ультраправих рухів і ксенофобії в Україні, серед яких були і підписанти даного листа, застерегли від кремлівського ототожнення Євромайдану з фашизмом.