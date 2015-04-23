Реформам в Україні заважають старі радянські традиції - заступник міністра юстиції

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" розповів громадянин Грузії, призначений на посаду заступника міністра юстиції Гія Гецадзе.

"Заважають працювати старі радянські традиції. Коли дуже багато співробітників чомусь виходять на лікарняний. Або люди, з якими розмовляєш, дивишся в очі,- вони працюють у системі, але не вірять у зміни. Не хочуть змінювати систему і не сподіваються на зміни. Ось це навіть злить. Такі люди повинні писати заяви і йти шукати іншу роботу Ті, хто не вірять, завжди можуть придумувати різні аргументи, чому не можна щось зробити", - вважає Гецадзе.

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За його словами, це ознака пострадянщини.

"У Радянському Союзі було так: коли громадянин приходив до чиновника, той повинен був знайти законний аргумент, як відмовити громадянину. А потім громадянин повинен був сам думати, кого знайти, який хабар, кому подзвонити, щоб "неможливе" стало "можливим". Ось від цих людей типу "неможливо і не можна" ми повинні звільнитися", - сказав він.

Гецадзе зазначає, що така трансформація складна, але "без цього ніякі реформи не пройдуть".

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое Время".