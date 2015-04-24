У НАТО готові розглянути можливу заявку України на вступ - ЗМІ

Північноатлантичний альянс готовий розглянути можливу заявку України на вступ до організації.

Про це німецькому виданню Deutsche Welle повідомив офіційний представник НАТО, передає 5 канал.

"Хоча Україна поки що лише заявила про бажання подати таку заявку, альянс уже заявляє, що вступ до НАТО – питання, яке вирішується між країною-кандидатом і державами – членами альянсу, і жодна третя сторона втручатися в цей процес не може" – заявив він.

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Крім того, зазначимо: програма співробітництва України та НАТО передбачає створення Сил спецоперацій та посилення Збройних Сил за рахунок додаткових частин. Про це йдеться в Національній програмі співробітництва України та Північноатлантичного Альянсу, яку напередодні затвердив Президент України.

Нагадаємо, відповідний указ розміщений на офіційному сайті Глави держави.

У тексті документа зазначено, що реформа Збройних Сил на поточний рік передбачає створення окремого виду військ. Після консультацій з експертами НАТО та модернізації наявного озброєння будуть сформовані Сили спеціальних операцій. Водночас, контролювати виконання програми співробітництва має Кабінет Міністрів, а фінансування не потребуватиме додаткових коштів із Держбюджету. Грошову підтримку для цього виділять із бюджету НАТО та окремих її країн-членів.