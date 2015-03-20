У НАТО обіцяють розглянути заявку України на вступ у разі її подання

"Чи буде Україна членом НАТО чи ні - це питання, яке має вирішувати Україна, буде вона подавати заявку. Якщо подасть, ми вивчимо її заявку таким же чином, як ми вивчаємо заявки від будь-якої іншої країни", -сказав Столтенберг, пише Росбалт.

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Відповідаючи на запитання аудиторії, Столтенберг підкреслив, що не бачить суперечності між "підсиленням колективної оборони країн-членів НАТО і їх "прагненням відновити конструктивні й передбачувані відносини з Росією".