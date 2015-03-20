У НАТО обіцяють розглянути заявку України на вступ у разі її подання
20:15, 20 березня 2015Світ
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НАТО готовий вивчити заявку України на членство в альянсі, якщо вона вирішить подати її, заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг на Брюссельському форумі.
REUTERS
"Чи буде Україна членом НАТО чи ні - це питання, яке має вирішувати Україна, буде вона подавати заявку. Якщо подасть, ми вивчимо її заявку таким же чином, як ми вивчаємо заявки від будь-якої іншої країни", -сказав Столтенберг, пише Росбалт.
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Відповідаючи на запитання аудиторії, Столтенберг підкреслив, що не бачить суперечності між "підсиленням колективної оборони країн-членів НАТО і їх "прагненням відновити конструктивні й передбачувані відносини з Росією".
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