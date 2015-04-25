Порошенко: Миколаїв став надійним форпостом України на півдні

«Навіть не віриться, що рік тому тут ще намагалися посіяти насіння «Русской весны». Не вийшло: грунт є українським», - цитує главу держави його прес-служба.

Порошенко додав, що для Одеси, Дніпропетровська, Херсона та Миколаєва «готувалася доля так званих «ДНР» та «ЛНР», де нині панують терор, безправ’я, насильство, тисячі загиблих і сотні тисяч біженців, розграбовані банки та зупинені підприємства, людей позбавлено зарплат і пенсій».

«Вони і зараз не полишають цих спроб. Кожного дня ми перекриваємо канали, якими з Росії намагаються експортувати тероризм в Україну», - підкреслив президент.

Читайте такожПорошенко на Миколаївщині спостерігав за військово-тактичними навчаннямиЗокрема, нещодавно СБУ проводила операцію з затримки терористичного угруповання, яке готувало знищення політичних діячів, терористичні акти та підриви громадським масових зібрань.

Глава держави додав, що ворог хотів протиставити українців одне одному, однак важкі випробування, навпаки, згуртували народ в сучасну українсько-європейську політичну націю.

Як повідомляв УНІАН, президент України в суботу перебуває з робочою поїздкою на Миколаївщині.