Уповноважений уряду Німеччини застеріг владу України від сподівань на швидкий вступ до ЄС

Про це він сказав в інтерв’ю німецькій радіостанції WDR 5, повідомляє DW.DE. За словами Гернота Ерлера, "сподівання України йдуть у тому напрямку, який є нереалістичним". Натомість, Україна, за його словами, має скористатися угодою про асоціацію з ЄС та провадити реформи, не озираючись на віддалену перспективу членства в ЄС.

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Гернот Ерлер зазначив, що наразі неможливо втілити сподівання та вимоги з боку українського президента Петра Порошенка. Йдеться про перспективу членства України в ЄС, введення безвізового режиму та розміщення європейських миротворчих сил на Донбасі. Попри такі вимоги з боку Києва, Гернот Ерлер зауважив: "Що стосується змін в Україні, політики реформ - Петро Порошенко має небагато про що відзвітувати в цьому плані".

Україна могла б, на погляд Гернота Ерлера, використати час до набрання чинності угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС, заплановане на 1 січня 2016 року, зокрема, для з’ясування та подолання претензій з цього приводу з боку Росії, пояснив уповноважений німецького уряду.