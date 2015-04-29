РНБО хоче бачити "Правий сектор" у складі Збройних сил до "травневих"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони, за словами Турчинова, «щоб уникати штучно створених інцидентів є тільки один шлях - прискорити перехід справжніх патріотів до лав нашої армії».

Як сказав Турчинов, після травневих свят залишається достатньо високою небезпека зриву Росією Мінських домовленостей та відновлення активних бойових дій російсько-терористичними угрупованнями.

«У цих умовах ми повинні все зробити для зміцнення нашої оборони та посилення бойового потенціалу української армії», - заявив Турчинов і наголосив, що, як рік тому, так і зараз добровольці були і є головною рушійною силою в системі захисту України.

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«Рік тому саме вони взяли на себе удар ворога, давши можливість відродити зруйновану зрадниками армію, а сьогодні в лавах Збройних сил та Нацгвардії захищають країну на східних рубежах», - зазначив він.

Секретар РНБО наголосив, що для перемоги над ворогом потрібна єдина, монолітна, професійно навчена, добре озброєна та керована з єдиного центру армія.

«Саме тому всі патріоти, зокрема, і з «Правого сектору», хто готовий зі зброєю в руках захищати Україну, прийняли рішення приєднатися до складу наших ЗСУ та Національної гвардії», - сказав він.

Турчинов зауважив, що найбільш підготовлені бійці йдуть до розвідувальних підрозділів та десантно-штурмових батальйонів.

«Для того, щоб уникати штучно створених інцидентів, є тільки один шлях - прискорити перехід до лав нашої армії справжніх патріотів, готових захищати країну не в інтернет-просторі або на мітингах, а на фронті», - підкреслив Турчинов, зазначивши, що цьому процесу немає альтернативи, і військове керівництво разом з лідерами патріотичних рухів повинні повністю цьому сприяти, «знявши будь-які бюрократичні обмеження та зволікання на цьому шляху».