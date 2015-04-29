Мер Запоріжжя пояснив, чому перейшов до регіоналів

Мер Запоріжжя Олександр Сін заявив, що вступив до Партії регіонів після виборів у 2010 році, виходячи з соціології. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Після виборів мера я виходив у своїх діях з соціології. Через два тижні після перемоги (в 2010 році — ред.) моя команда провела соціологічне дослідження, проаналізувавши партійні пристрасті мого електорату. З'ясувалося, що понад 50% моїх виборців голосували за Партію регіонів", - заявив він.

"Крім того, соціологія показала, що місцеві жителі найбільше не хочуть "війни" між мером і міською радою. Власне, ці два моменти і зіграли ключову роль для мене. Я просто діяв з позиції того, щоб "а" - я міг реально працювати і "б" - не виникало конфліктів. Давайте будемо реалістами. В іншому випадку, через два-три місяці мене просто усунули б депутати Партії регіонів, у яких було 2/3 голосів у міськраді", - упевнений Сін.

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Мер Запоріжжя також запевняє, що ніколи не був членом "Батьківщини", а "тільки допомагав в організації виборів".

"Скажу більше, я не збирався бути мером. У мене навіть не було подібних думок, я просто прийшов до керівництва партії («Батьківщина» — ред.) і сказав, що політична сила, яка не висуває кандидата в мери, в електоральному сприйнятті вважається несерйозною, а технологічною. А далі - скажімо так, Господь-Бог так вирішив", - стверджує Сін.

Нагадаємо, Олександр Сін балотувався на пост мера Запоріжжя в 2010 році від "Батьківщини". Після перемоги він вступив до Партії регіонів.