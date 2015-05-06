Захищати Польщу буде пізно, якщо Росія поглине Україну - Коморовський

Про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв’ю ТОК FM, пише Європейська правда.

"Польський інтерес полягає в тому, щоб Україна не стала Росією. Тому що, коли вона буде Росією, то вже буде занадто пізно і для захисту нашої свободи", - сказав Коморовський.

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За словами польського президента, панікувати причин поки немає, але необхідно модернізувати польську армію й розбудовувати національну оборону як складову оборонної системи НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Коморовський заявив, що на прикордонному пункті Гжехотки-Мамоново польсько-російського кордону "потрібно бути готовим до важких часів".