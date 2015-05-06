Захищати Польщу буде пізно, якщо Росія поглине Україну - Коморовський
Європа має допомагати Україні і захищати її від поглинання Росією, від загарбання її земель, тому що це в інтересах всього західного світу.
Про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв’ю ТОК FM, пише Європейська правда.
"Польський інтерес полягає в тому, щоб Україна не стала Росією. Тому що, коли вона буде Росією, то вже буде занадто пізно і для захисту нашої свободи", - сказав Коморовський.
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За словами польського президента, панікувати причин поки немає, але необхідно модернізувати польську армію й розбудовувати національну оборону як складову оборонної системи НАТО.
Як повідомляв УНІАН, раніше Коморовський заявив, що на прикордонному пункті Гжехотки-Мамоново польсько-російського кордону "потрібно бути готовим до важких часів".