В Україні хочуть запровадити "народний контроль" за депутатами, міністрами та прокурорами

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Авторами законопроекту є 5 народних депутатів від "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі", "Батьківщини" та Радикальної партії.

Визначається, що народний контроль в Україні – це контроль народу за діяльністю президента України, Верховної Ради, голови ВР, Кабінету міністрів, народних депутатів України, прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, міністрів, генерального прокурора, його заступників, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, районних, міжрайонних, міських та інших прирівняних до них прокурорів, їх заступників, органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, незалежно від форми власності та підпорядкування, депутатів місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних, районних у містах, обласних рад, сільських, селищних, міських голів, старост.

Народний контроль здійснюється комітетами народного контролю, які є незалежними, самоврядними, неурядовими та неприбутковими організаціями. До складу комітетів народного контролю на добровільних засадах можуть входити громадяни, громадські об’єднання, інші юридичні особи.

Комітети народного контролю є громадськими організаціями, зареєстрованими згідно з чинним законодавством.

В законопроекті передбачено, що Комітет народного контролю наділений правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді та є суб’єктом права на конституційне подання до Конституційного суду.

Законопроект передбачає широкі права комітетів народного контролю та народних контролерів під час проведення перевірок діяльності органів влади та їх посадових осіб, за наслідками яких, у разі наявності порушень Конституції, конституційних прав і свобод громадян, законів України, посадові особи, які допустили такі порушення, притягаються до відповідальності.

Читайте такожКабмін запропонує Раді проголосувати за пенсійну реформу

Комітети народного контролю утворюватимуться за адміністративно-територіальною ознакою згідно адміністративно-територіального устрою.

Член комітету народного контролю є народним контролером. Народний контролер має право на зберігання, носіння, використання і застосування вогнепальної (травматичної) зброї та боєприпасів до неї.

Жоден орган державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи не мають права втручатися в законну діяльність комітетів народного контролю та народних контролерів.

Крім того, законопроект передбачає заборону, зокрема, проводити стосовно народного контролера оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії, що можуть проводитися виключно з дозволу суду.

Визначається, що комітети народного контролю проводять народні перевірки в органах влади на предмет дотримання вимог Конституції, законодавства України, конституційних прав та свобод людини. Народні перевірки проводитимуться за власною ініціативою комітету народного контролю або за заявами, скаргами громадян, осіб без громадянства, іноземців щодо порушення їх конституційних прав та свобод. До проведення народних перевірок можуть залучатися представники засобів масової інформації, громадських об’єднань, громадяни, експерти, спеціалісти.

Матеріали, які мають ознаки кримінальних правопорушень, комітет народного контролю направляє в органи прокуратури.

Згідно з законопроектом, комітети народного контролю мають право на фінансове забезпечення за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів.

В законопроекті також закладено норми про те, що комітети народного контролю, народні контролери прийматимуть обов’язкові до виконання акти у формі народних запитів, народних вимог, народних приписів, які можуть бути оскаржені у судовому порядку особами, яких стосуються такі акти.