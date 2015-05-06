Заступник голови Меджлісу Чийгоз оголосив голодування - Чубаров

Як повідомляє Чубаров в Facebook, готується розправа над Ахтемом Чийгозом.

Зокрема, за його словами, після того, як окупаційна влада по всіх ТВ-каналах обкатало гламурні картинки з "Хидирлеза", заради чого в добровільно-примусовому порядку зібрали кілька тисяч чоловік, в Криму знову посилилися репресії проти кримських татар.

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"За повідомленням Ельміри Аблялімової - дружини заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який незаконно утримується з 29 січня 2015 року в Сімферопольському СІЗО, несподівано, без пред'явлення навіть формальної "постанови", перевели в карцер. Ахтем Чийгоз на знак протесту оголосив голодування", - зазначив Чубаров.

Також, за його словами, "ескалація напередодні 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, арештів, допитів і насильства по відношенню до учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувся в Сімферополі 26 лютого 2014 року, свідчить про те, що окупанти мають намір у щоб то не стало організувати завідомо незаконні показові судові розправи над активістами кримськотатарського національного руху".

Чубаров повідомляє, що в цією метою, десятки заарештованих кримських татар примушували під час допитів до дачі брехливих свідчень проти Чийгоза, а до нього самого застосовуються в умовах СІЗО різні заходи тиску і шантажу.

"Між тим, загальновідомо, що організаторами двох масових і протилежних за своїми цілями мітингів, одночасно відбулися 26 лютого 2014 року на площі перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виступили, відповідно, кожен зі свого боку, Рефат Чубаров і Сергій Аксьонов", - підкреслив Чубаров.

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Крім того, він зазначив, що безперечним фактом є те, що "до 14.00 26 лютого 2014 року, коли в Сімферополь стали організовано прибувати на автобусах і КамАЗ п'яні севастопольські "ополченці", Сергій Аксьонов повністю втратив контроль над поведінкою своїх підопічних-русоїдів".