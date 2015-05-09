У Києві вперше вшанували "Першу хвилину миру" (фото, відео)

На заходи були запрошені ветерани Червоної Армії та Української Повстанської Армії, а також учасники АТО.

Перед присутніми виступив президент України Петро Порошенко.

На початку виступу він звернув увагу присутніх на монумент «Батьківщина-мати», який відомий руфер Мустанг прикрасив вінком із червоних маків.

Глава держави наголосив, що червоні з чорним маки, які є міжнародним символом пам’яті про загиблих у війнах, сьогодні стали й українським символом пам’яті.

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«Червоні з чорним маки – біля серця кожного з нас, тут присутніх. І завтра наша країна і ми з вами традиційно святкуватимемо День перемоги над нацизмом, бо ми є народ-переможець», – цитує президента прес-служба.

Він зазначив, що сьогодні Україна вперше в європейському форматі відзначає День пам’яті і примирення і «дивиться на власну історію, нарешті, своїми очима, а не крізь московські окуляри».

Порошенко підкреслив, що протягом довгих шести років Другої світової війни сотні мільйонів людей в десятках країнах мріяли про першу хвилину миру, яка настала 8 травня рівно 70 років тому.

«Про таку хвилину мріємо і ми з вами. Вона настане, в Україні знову запанує мир. Я обіцяю робити для цього все можливе. І неможливе теж робитиму. Не маю сумніву, що ми переможемо, адже захищаємо свою рідну українську землю. І Донбас буде звільнено від окупантів. І Крим буде звільнено», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом і використовувати її для своєї імперської політики, тим більше по відношенню до України.

«Перемога 1945-го – спільний здобуток всього прогресивного людства, антигітлерівської коаліції та народів колишнього Радянського Союзу», – сказав Порошенко.

О 23:01 було оголошено «Першу хвилину мовчання» і запалено чашу з вічним вогнем. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих. Після цього в небо запустили кульки зі світодіодами – «Маки пам’яті», пролунав гімн ЄС «Ода радості».