Порошенко привітав матерів: Ви виховуєте патріотів, які створюють нову історію України

Президент України Петро Порошенко привітав українських матерів зі святом - Днем матері.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у вітанні йдеться: «Силу цих почуттів ніщо не може зруйнувати - кожна людина з дитинства і до останніх днів несе у своїй душі світлий образ мами. В Україні здавна возвеличують матір як берегиню сім'ї, роду та народу. Споконвіків материнська мудрість, тепло, жертовність і милосердя закладають основи людяності й толерантності у суспільстві, дають сили та наснагу дітям, надихаючи на благородні справи. Сьогодні, у складні часи агресії проти України, материнське серце болить за усіх, хто боронить наш край від зазіхань підступного ворога. Доземний уклін вам за те, що виховуєте патріотів, які творять нову історію України. Здоров’я вам і вашим рідним та Божого благословення. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпеливість та відданість».